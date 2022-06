Calciomercato Roma, addio rimandato: c’è l’annuncio

La Roma estende i propri confini per cercare rinforzi nel calciomercato estivo, ma un addio viene rinviato: arriva l’annuncio del giocatore

Servono mille occhi durante il calciomercato estivo per riuscire a cogliere la migliore occasione. In casa Roma Tiago Pinto e il suo staff stanno lavorando per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho in vista della nuova stagione, cercando di alzare il livello della squadra e puntare a nuovi obiettivi e trofei da vincere.

Il primo acquisto è già stato fatto, ovvero quello di Nemanja Matic a parametro zero, ma ovviamente non basterà. Così Tiago Pinto guarda anche all’estero, soffermandosi soprattutto sui giovani talenti. Uno di questi è Facundo Farias, trequartista del Colon che ha attirato l’attenzione della Roma, del Porto, del Valencia e di altri club. Il calciatore però ha già annunciato quale sarà il suo futuro.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Farias: “Rimarrò fine a fine stagione”

La Roma non si pone limiti di distanza nel calciomercato estivo e punta il mirino anche in Sud America, precisamente in Argentina. Infatti i giallorossi sembrerebbero osservare da tempo il trequartista classe 2002 del Colon, Facundo Farias.

Il giocatore è osservato da diversi club sia in Spagna che in Premier League, ma al termine dell’ultima partita contro il River Plate ha annunciato quale sarà il suo futuro: “Per quanto mi riguarda, l’idea è di restare al Colon fino alla fine della stagione. Ho detto alle persone del club che sarei rimasto fino al termine del campionato e finché la Libertadores non sarà finita. Manterrò la parola”. Dunque bisognerà aspettare la prossima sessione invernale per poter acquistare il talento argentino, la cui clausola rescissoria si aggira intorno ai 12 milioni di euro.