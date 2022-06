Calciomercato Roma, ‘Sport Mediaset’: incontro e accordo per Zaniolo

L’attaccante della Roma ha raggiunto una svolta in vista di questa finestra di calciomercato, con Milan e Juve interessate

La situazione di Nicolò Zaniolo è seguita da tutti i tifosi della Roma che, in questi giorni che precedono il calciomercato, vogliono sapere se l’attaccante rimarrà nella Capitale o andrà altrove. Il numero 22 giallorosso è uno delle stelle del club e perderlo proprio a ridosso del secondo anno di Mourinho nella Capitale non è il massimo. Nella prima annata i due insieme sono riusciti a vincere la Conference League a raggiungere il quinto posto in Serie A. E la rete della vittoria del trofeo europeo è arrivata proprio dai piedi di Nicolò che con un bel tocco morbido ha superato Bijlow.

La rete del trequartista ha permesso alla Roma di vincere di misura contro il Feyenoord, portando la coppa sotto al Colosseo. Nonostante questo, però, la situazione del numero 22 non è stata ancora definita. Il nodo per il suo futuro, infatti, è il rinnovo del contratto che comunque scade nel 2024. Tra due anni, quindi, con i Friedkin che non vedono tutta questa fretta di prolungare un contratto che non rappresenta un’emergenza. Visti questi ritardi, però, la Juventus si è messa sulle tracce con l’attaccante toscano, così come anche il Milan vorrebbe mettere le mani su di lui. Allegri e Pioli lo vorrebbero prendere per migliorare i rispettivi attacchi, ma fino ad ora non hanno ancor accettato le condizioni e le richieste della Roma.

Calciomercato Roma, ‘Sport Mediaset’ incontro con l’entourage di Zaniolo per il rinnovo a 4.5 milioni

Visto che è ancora tutto indefinito, la Roma ha cercato di fare un po’ di chiarezza e soprattutto allontanare le pretendenti. Secondo Claudio Raimondi, infatti, la società ha incontrato l’agente del giocatore per parlare del rinnovo del contratto. I giallorossi avrebbero proposto all’attaccante un prolungamento per altri due anni a 4.5 milioni e mezzo. Non pochi se si pensa che adesso il numero 22 ne guadagna 2.5. Quasi il doppio, quindi per convincere Zaniolo a rimanere nella Capitale, dove è uno dei giocatori centrali della Roma e, soprattutto, uno dei prezzi più pregiati.