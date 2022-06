Calciomercato Roma, sogno Ronaldo: “Ne hanno parlato con Mendes”

Calciomercato Roma, sogno Cristiano Ronaldo: il contatto con Mendes ci sarebbe stato. Ecco quanto rilasciato da Enrico Camelio.

Sarà un mercato nel quale Tiago Pinto cercherà di capitalizzare le varie occasioni che con il passare dei giorni si presenteranno; uno snodo cruciale, in questo senso, sarà rappresentato dalle cessioni che il gm giallorosso riuscirà a piazzare, dalle quali si proverà a racimolare un discreto tesoretto da reinvestire prontamente.

E dunque, oltre a sistemare il centrocampo e la difesa – in quest’ottica proseguono i contatti per Frattesi e Celik, con la tentazione De Paul che è tornata prepotentemente a farsi strada – occhio alle sorprese intriganti. Con Paulo Dybala ormai diretto all’Inter – anche se la Joya e Marotta devono ancora mettere a punto un’intesa completa – e con una città che sogna un grande colpo in grado di accendere l’entusiasmo della platea, nelle ultime ore alcuni rumours hanno accostato Cristiano Ronaldo ai giallorossi, in quella che ha tutta l’aria di configurarsi come un’operazione assolutamente complicata.

Calciomercato, contatto Roma-Mendes per Ronaldo: le ultime

Dopo una stagione avara di successi di squadra, ma nella quale è comunque riuscito a brillare da un punto di vista realizzativo, trascinando lo United in lungo e in largo, Cr7 potrebbe decidere di cambiare aria, provando una nuova esperienza. Il legame con Mou non può essere trascurato, così come la comune “ascendenza” di Mendes che, stando a quanto riferito da Enrico Camelio, avrebbe parlato proprio del fuoriclasse portoghese nel corso di uno degli ultimi colloqui con Pinto. Ecco quanto riferito da Camelio, intervenuto nel corso della diretta su CMIT TV: “La Roma cambierà sponsor tecnico. Mentre su Ronaldo, la Roma e Mendes hanno parlato anche di lui. Ma non c’è niente di male.”