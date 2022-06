Calciomercato Roma, Collins lo paga Mourinho: effetto domino in Premier League

Calciomercato Roma, Mourinho paga il difensore e catalizza il grande effetto domino in Premier League. Tutti gli aggiornamenti.

In questi mesi abbiamo assistito al diffondersi di tante voci relative a possibili e presunti scenari nascenti sull’asse Roma-Inghilterra. Senza relegare il discorso al solo contesto londinese, possiamo a buon ragione evidenziare come diversi profili della Premier siano stati nel recente passato accostati a quel José Mourinho rappresentante un profondo conoscitore del calcio d’oltremanica.

Partendo dalla lunga e infelice trattativa per Xhaka, passando per l’ingaggio di Abraham o l’arrivo in prestito di Maitland-Niles lo scorso gennaio. Senza ovviamente dimenticare di Rui Patricio o del da poco concretizzatosi arrivo di Nemanja Matic che è arrivato nella Capitale, seppure da free-agent, come ex giocatore di Chelsea e Manchester United.

In attesa di aggiornamenti attesissimi sul fronte Ronaldo, riportiamo novità di non poco conto giunte dal “The Mirror” in queste ore.

Calciomercato Roma, Mourinho finanzia il colpo a Gerrard: 25 milioni per Douglas Luiz

Il noto e autorevole portale britannico ha infatti dedicato un importante approfondimento ad alcune mosse di mercato previste in casa Aston Villa. Gerrard è alla ricerca di un importante difensore centrale, soprattutto dopo l’uscita di Matt Target, prelevato dal Newcastle per 15 milioni di sterline. Il nome in pole position è quello di Nathan Collins, per il quale il Burnley chiede una “grande offerta”.

Il classe 2001 piace anche a Leeds e Wolverhampton e ciò potrebbe suscitare una grande asta endogena alla stessa Premier destinata a suscitare non poca attenzione. Nel paragrafo immediatamente successivo, le penne britanniche alludono poi alla Roma di Mourinho, sottolineano in modo più o meno implicito la potenziale funzione di finanziatrice di quest’ultima. Da tempo lo Special One è infatti sulle tracce di Douglas Luiz, il cui contratto scade da un anno e individuato come rinforzo ideale per il centrocampo.

I Villans chiedono circa 25 milioni di euro per il brasiliano, una cifra che da Trigoria potrebbe essere immediatamente dirottata poi nelle casse del Burnley per concretizzare il tanto atteso colpo nelle retrovie.