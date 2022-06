Calciomercato Roma, addio ufficiale: c’è l’annuncio

Calciomercato Roma, dubbi fugati: l’annuncio ufficiale che certifica l’addio. Via in prestito con diritto di riscatto.

Giornate intense nel quartier generale della Roma, con Tiago Pinto che sta vivendo questi giorni con la convinzione di imprimere la svolta decisiva ai diversi affari che i giallorossi hanno architettato da tempo, sia sul fronte entrate, che su quello legato alle uscite.

In quest’ottica, l’annuncio diramato negli ultimi minuti dal club capitolino non può non essere attenzionato. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, la Roma ha reso nota la cessione a titolo temporaneo di Bryan Reynolds, che approda al KVC Westerlo. L’operazione è stata imbastita sulla base di un prestito con diritto di riscatto: non sono state rese ancora note le cifre dell’affare, per conoscere le quali sarà dunque necessario spulciare i comunicati che saranno diramati presumibilmente nel corso delle prossime ore.

Calciomercato Roma, Reynolds al KVC Westerlo: ora è ufficiale

Dopo l’esperienza in inverno al Kortrijk, nella quale ha collezionato complessivamente 9 presenze, mettendo a referto anche un goal, Reynolds è pronto a sbarcare nuovamente in Jupiler Pro League, campionato che potrebbe evidenziare quelle qualità che nella Capitale si sono viste soltanto a tratti, in modo troppo sporadica. La Roma ha voluto ringraziare l’ex laterale destro del Dallas così:

“UFFICIALE: Reynolds passa al KVC Westerlo a titolo temporaneo, con diritto di riscatto. In bocca al lupo, Bryan!”