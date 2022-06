Calciomercato Roma, nuova rivelazione sul futuro di Paulo Dybala. L’annuncio arriva in diretta: “L’offerta è più alta di quella dell’Inter.”

Si accendono nuovamente i riflettori sul futuro di Paulo Dybala, libero a parametro zero dalla Juventus. Il nome dell’attaccante argentino continua ad infiammare il calciomercato estivo. Mentre la trattativa con l’Inter sembra esser momentaneamente in stand-by, giunge una nuova rivelazione in diretta sull’azione giallorossa per strappare il si alla Joya. Ecco quanto rivelato da Enrico Camelio ai microfoni della CM IT TV.

Sono giornate di fuoco quelle che riguardano il futuro dei tanti calciatori liberi a parametro zero. In casa Roma è arrivato con questa formula Nemanja Matic dal Manchester United. A lasciare la Roma è stato invece Henrikh Mkhitaryan, che oggi ha svolto le visite mediche con l’Inter. Uno dei nomi che più infiamma il calciomercato non può non essere che quello di Paulo Dybala. L’attaccante argentino lascia la Juventus a parametro zero e tra le tante squadre accostate al suo futuro, anche la suggestione Roma ha acceso i sogni dei tifosi. Mentre tanti indizi vedono l’Inter di Marotta vicina alla firma arriva una rivelazione in diretta sulla trattativa tra la Joya ed i giallorossi.

Dybala alla Roma: “Offerta più alta di quella dell’Inter”

Secondo quanto rivelato da Enrico Camelio ai microfoni della CM IT TV, l’offerta della Roma batteva quella dell’Inter. Ecco l’annuncio di Camelio in diretta su Twich: ” Tra Dybala e la Roma il contatto c’è stato e l’offerta era di 1 mln superiore a quella dell’Inter. Il problema è stato la richiesta immediata del pagamento delle commissioni, questo ha frenato i Friedkin. Il Tottenham su Dybala non c’è.” Dunque l’offerta dei giallorossi avrebbe anche superato economicamente quella dei nerazzurri, ma lo scoglio delle commissioni è stato decisivo al congelamento dell’operazione. La pista che vede l’argentino vestire nerazzurro continua ad essere concreta, ma non immediata, l’impressione è che ogni giorno possa essere decisivo per il futuro della Joya.