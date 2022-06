Calciomercato Roma, riecco Dybala: la condizione di Pinto

Calciomercato Roma, si riapre la pista che potrebbe portare Dybala: ecco qual è la condizione di Pinto per tornare al dialogo

Lo stallo tra Dybala e l’Inter potrebbe agevolare e non poco le altre squadre che sono interessate al giocatore. Tra queste, oltre il Milan e qualche club spagnolo (l’Atletico Madrid non l’ha mai perso di vista), c’è anche la Roma. Anche se Tiago Pinto, che in questi giorni sarà a Milano anche per parlare di Zaniolo, avrebbe messo una condizione, essenziale, per poter davvero entrare a gamba tesa in questo affare.

Che non è tanto l’ingaggio del calciatore – la Roma, con le cessioni, e mandando via alcuni esuberi quel tesoretto lo potrebbe trovare – ma le possibili commissioni che l’agente di Dybala, Antun, avrebbe chiesto per portare a termine questa sicuramente importante operazione di mercato. Sono queste le notizie riportate questa mattina dal quotidiano Leggo.

Calciomercato Roma, Dybala alla svolta

Sicuramente Dybala cercherà di aspettare qualche altro giorno l’Inter. Ma da Milano fanno sapere che con l’arrivo di Lukaku qualcuno dovrà andare via prima di dare l’accelerata finale. Ed è per questo che la Joya adesso si starebbe anche infastidendo, e si starebbe guardando intorno. Vorrebbe giocare la Champions League ovviamente, ma il progetto Roma e il fatto che ci sia José Mourinho in panchina, lo intrigano e non poco. Insomma, quell’idea nata qualche settimana fa e che sembrava scemata in maniera definitiva potrebbe tornare davvero in testa a Tiago Pinto. Che sogna il colpo grosso lì davanti e che vedrebbe – così come tutti ovviamente – assai bene un tandem d’attacco composto dall’argentino e da Tammy Abraham.

Giorni caldi, intensi, insomma. Con le variabili del calciomercato che non sono preventivabili che potrebbero fare la differenza in maniera importante. Dybala quindi torna ad essere un obiettivo. La concorrenza c’è. Ma la Roma anche.