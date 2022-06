Calciomercato Roma, ritorno di fiamma a sorpresa: lo vuole Mou

Calciomercato Roma, tiro mancino Pinto: l’ultima idea avrebbe del clamoroso. Grazie a Mou, si potrebbe riaprire un affare.

Una volta ultimato l’acquisto di Matic, le attenzioni della Roma si sono rivolte all’acquisto di un terzino destro in grado di fungere da vice Karsdorp (il nome di Celik è sempre più caldo), e una mezzala abile negli inserimenti. Nelle prossime ore è in programma un incontro con il Sassuolo per provare a tastare con mano la fattibilità dell’operazione Sassuolo, e capire se ci sono i margini per inserire eventualmente nell’affare qualche contropartita tecnica. Ma occhio alle sorprese.

Secondo quanto riferito da TMW, infatti, nelle ultime ore si sarebbe registrato un prepotente ritorno di fiamma della Roma per Grillitsch, che dopo essere stato trattato in inverno, potrebbe clamorosamente rappresentare l’occasione low cost per rimpolpare la mediana di Mou. Sarebbe stato proprio José Mourinho il “garante dell’affare”, con Pinto che avrebbe già fissato un incontro con l’agente dell’austriaco classe ’95.

Calciomercato Roma, intrigo Grillitsch: la mossa a sorpresa di Pinto

Ricordiamo che fino a poco tempo fa, l’ex mediano dell’Hoffenheim sembrava essere ad un passo dalla Fiorentina, con i Viola che, però, non hanno affondato il colpo, preferendo tirare i remi in barca e virare su altri obiettivi. Dietrofront che potrebbe spalancare le porte ad un blitz della Roma, con Mou ingolosito all’idea di mettere le mani sul centrocampista cresciuto nelle giovanili del Polten, che rappresenta una classica occasione di mercato, alla luce del mancato rinnovo con l’Hoffenheim del contratto in scadenza nel 2022. Staremo a vedere se Pinto – che comunque tiene aperte altre porte per rinforzare la mediana – deciderà di rompere gli indugi su Grillitsch: seguiranno aggiornamenti.