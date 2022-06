Calciomercato Roma, cash e scambio sul piatto: risposta immediata

Calciomercato Roma, maxi offerta per uno dei pupilli di Mou: la risposta non è tardata ad arrivare. I dettagli dalla Spagna.

La decisione di Mkhitaryan di sposare il progetto dell’Inter non ha cambiato le strategie in casa Roma, con Pinto che è già al lavoro per acquistare un profilo adatto a sostituire l’armeno, in grado di giocare tra le linee e sull’esterno, facendo da raccordo tra il centrocampo e l’attacco. Tuttavia, c’è anche un altro profilo che piace e non poco ai giallorossi, e sul quale i capitolini vigilano da diversi mesi.

Stiamo parlando di Gonçalo Guedes, ala sinistra portoghese in forza al Valencia, legato ai “Pipistrelli” da un contratto in scadenza nel 2023. Dai sondaggi esplorativi delle scorse settimane, la Roma è passata ai fatti, mettendo sul piatto un’offerta composita, comprendente una parte cash e una contropartita tecnica, individuata in Carles Perez, ormai al passo d’addio.

Calciomercato Roma, assalto a Guedes: offerta rifiutata

Secondo quanto riferito da “El Chiringuito Tv”, i giallorossi avrebbero provato ad ingolosire il Valencia offrendo 20 milioni di euro più il cartellino di Perez: offerta, però ritenuta insufficiente dal club iberico, che ha immediatamente declinato la proposta. Nei mesi scorsi si vociferava di una possibile valutazione da 40 milioni di euro; cifra che, però, potrebbe essere drasticamente ridimensionata, alla luce del mancato rinnovo del classe ’96, che vorrebbe cimentarsi in una nuova esperienza. La Roma è uscita allo scoperto, ma non è ancora riuscita ad assecondare le richieste del Valencia: staremo a vedere se si presenteranno i presupposti giusti nel corso dei prossimi giorni.