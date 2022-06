Calciomercato Roma, la Juve tra Zaniolo e Di Maria: rottura definitiva

Calciomercato Roma, la Juventus ha deciso di mollare la pista Di Maria: ed ecco che i bianconeri potrebbero ritornare alla carica per Zaniolo.

Giornata frenetica, ricca di incontri per la Roma, con i giallorossi impegnati a sbrogliare diverse situazioni sia in entrata che in uscita. Discorso a parte, ovviamente, merita Nicolò Zaniolo, con il cui entourage ci sono stati dei contatti che verosimilmente andranno avanti nel corso delle prossime ore.

Questione delicata quella legata al futuro dell’esterno offensivo giallorosso, che la Roma non è disposta a cedere per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro: nessun club, al momento, è arrivato a mettere sul piatto questi soldi, ragion per cui si sta provando a capire se si possano creare i presupposti giusti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Sia la Juventus che il Milan si sono limitati a dei sondaggi esplorativi, volti a tastare la situazione: né i bianconeri né i rossoneri, però, si sono resi protagonisti di offerte concrete. Almeno per il momento.

Calciomercato Roma, Juventus-Di Maria: è rottura | Ritorno di fiamma per Zaniolo?

Come riferito da “Gazzetta.it”, però, la Juventus avrebbe deciso di mollare la pista Di Maria: l’argentino era da tempo nel mirino dei bianconeri, che avevano sostanzialmente esaudito tutte le richieste economiche del calciatore, arrivando a mettere sul piatto quel contratto annuale che avrebbe impedito alla “Vecchia Signora” di giovarsi del Decreto Crescita. Il condizionale passato è d’obbligo, dal momento che, secondo la “Rosea”, la Juve sarebbe entrata nell’ordine di idee di abbandonare definitivamente la pista che porta al “Fideo”, non avendo ancora ricevuto una risposta all’offerta di ingaggio. A questo punto, non è escluso che Cherubini ritorni a sondare con più convinzione la pista Zaniolo, con il cui entourage già ci sarebbero stati dei contatti nei mesi scorsi.