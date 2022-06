ASRL | Calciomercato Roma, incontro a Milano per l’attaccante

Nella giornata di ieri, Tiago Pinto ha parlato con diversi agenti e direttori sportivi, sia per il mercato in entrata, sia per quello in uscita.

La presenza a Milano di Tiago Pinto ha suscitato molta curiosità tra gli addetti ai lavori, pronti a seguire ogni passo del general manager della Roma. I temi più caldi della due giorni milanese del dirigente portoghese sono stati senza dubbio quelli legati al futuro di Nicolò Zaniolo, Davide Frattesi e Gonçalo Guedes, ma l’ex Benfica si è dedicato anche ad altri dossier, in entrata e in uscita.

Tra esuberi e giovani da mandare a giocare, sono molti i calciatori giallorossi che potrebbero trovare una nuova sistemazione nel corso di questa sessione di calciomercato. Nel corso della giornata di ieri, secondo quanto appreso da Asromalive.it, Pinto ha incontrato anche il direttore sportivo della Cremonese. Con il club lombardo, la Roma ha perfezionato di recente il trasferimento di Milanese in grigiorosso, ma il meeting di ieri è servito anche per chiedere informazioni su Felix Afena-Gyan.

Calciomercato Roma, altra pretendente per Felix

Lanciato da José Mourinho la scorsa stagione, l’attaccante ghanese potrebbe lasciare la Capitale nei prossimi mesi. Lecce e Salernitana hanno chiesto il calciatore la scorsa settimana, ma la Roma ad oggi non sembra contemplare una cessione a titolo temporaneo. I giallorossi sono pronti a lasciar partire il 19enne a titolo definitivo, come dimostra anche il tentativo di inserire il suo cartellino nella trattativa con il Sassuolo per Davide Frattesi.