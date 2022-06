Calciomercato Roma, offerta da 35 cash milioni per Zaniolo

Calciomercato Roma, offerta dall’Inghilterra per Zaniolo. Trentacinque i milioni di euro messi sul piatto

Durante la Calciomercato Tv, è intervenuto, come di consueto, Enrico Camelio. Che ha spiegato qual è la situazione di Zaniolo. L’attaccante giallorosso, così come vi abbiamo spiegato in questi mesi, rimane un elemento cedibile. Ovviamente davanti a un’offerta importante: la Roma chiede almeno 60 milioni di euro, ma forse a 50 si potrebbe pure chiudere. Insomma, il futuro rimane in bilico e lo sarà anche nelle prossime settimane. E, secondo Camelio, Juve e Milan che sono interessate ne parleranno solamente alla fine del mercato, quando le due squadre avranno le idee assai più chiare su quelli che potrebbero essere gli innesti dell’ultim’ora.

Ma la notizia bomba è quella che vede Zaniolo al centro di grosse attenzioni dalla Premier League. E non da parte del Newcastle, come si è ipotizzato fino al momento. Ma una squadra di Manchester. Camelio non s’è sbilanciato se sono stati i Citizens o i Red Devils. Ma un’offerta è arrivata.

Calciomercato Roma, da Manchester vogliono Zaniolo

“Una squadra di Manchester ha offerto 30-32 milioni di euro più bonus per Zaniolo” ha detto Camelio Lanciando quella che potrebbe essere una destinazione importante per l’attaccante giallorosso. Non si sono spinti oltre, al momento, dall’Inghilterra, ma il fatto che ci sia una squadra di Manchester sul giocatore potrebbe cambiare le carte in tavola. Vedremo quali saranno le novità nelle prossime settimane, ma questo inserimento, quasi del tutto inaspettato, potrebbe stravolgere le situazioni di mercato.

Zaniolo, fino al momento, ha chiuso all’esperienza all’estero, ma davanti a una delle due di Manchester anche lui potrebbe cambiare idea. Certo, a queste cifre la Roma non darà mai l’ok all’operazione. Ma forse, con 50 milioni sul piatto, allora le cose potrebbe cambiare in maniera veloce. Il ribaltone è dietro l’angolo?