Snobba la Roma in diretta | Vuole solo la Juventus

Calciomercato Roma, è arrivato l’annuncio che fa grande chiarezza. Vuole solo la Juventus.

Stiamo assistendo in queste settimane al diffondersi di tanti nomi accostati alla Roma dello Special One e non solo. Mentre c’è chi, in modo più o meno implicito, avanza critiche all’operato giallorosso fin qui condotto, Tiago Pinto continua con grande serietà un lavoro finalizzato al rinforzare la rosa attraverso la costruzione di un equilibrio tra entrate e uscite.

Come più volte evidenziato, a suscitare maggiormente l’attenzione è la questione Zaniolo, da anni ormai sulla bocca di tutti all’ombra del Colosseo e non solo, complici le diverse avances giunte dall’Itala e dall’estero per il classe ’99. Le cifre recapitate a Trigoria da Milano o Torino per ora non sono considerate congrue ma lo svenario è tutt’altro che chiuso.

Calciomercato Roma, Di Maria ha deciso

L’annuncio giunto in questi minuti potrebbe però rappresentare l’ennesimo filo conduttore di una campagna acquisti in cui potrebbero esserci diverse ingerenze bianconere nei piani giallorossi e viceversa. Il cuore della questione è sempre rappresentato da Nicolò ma non si sottovaluti quanto affermato da Di Maria ai microfoni argentini di ESPN.

Durante un intervento in cui gli sono state presentate diverse maglie di squadre italiane, giocando sui recenti e concreti interessamenti della Juventus per il suo ingaggio a costo zero, l’ormai ex PSG ha commentato ha risposto in questo modo quando gli è stata sottoposta la maglia della Roma.

“Non mi interessano i giallorossi mentre so che la Juventus è interessata a me e rappresenta il club più importante di Italia. Per ora però penso solo alle vacanze e a godermi il relax con la mia famiglia.