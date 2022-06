Calciomercato Roma, sogno Ronaldo: l’annuncio Sky è una sentenza

Calciomercato Roma, dal sogno Ronaldo alla tetra realtà: la rivelazione che fuga ogni dubbio sul futuro del fuoriclasse portoghese.

Il futuro di Cristiano Ronaldo sta in questi giorni continuando a tenere banco in maniera spasmodica. Il numero 7 lusitano è stato accostato sia al Bayern Monaco che alla Roma, alla luce di un legame con il Manchester United che non sembrerebbe essere “sbocciato”. Del resto, i Red Devils non hanno ottenuto neanche la qualificazione in Champions League, sebbene il fuoriclasse lusitano si sia reso protagonista di una stagione importante da un punto di vista realizzato.

I bavaresi, comunque, hanno già smentito in modo categorico ogni possibile “abboccamento” a Cristiano Ronaldo, per il quale quest’oggi si è riaperto di nuovo il tam tam mediatico in ottica Roma, alla luce del “comportamento” dei bookmaker, che di certo non è passato inosservato. Mai come quest’oggi, infatti, le quote legate ad un eventuale trasferimento di Cr7 sono state tante basse. Con una diretta Instagram dai propri profili social, però, Gianluca Di Marzio ha gettato acqua sul fuoco, affermando come, al momento, non risulti nulla su un eventuale flirt tra la Roma e Cr7. Ecco le sue parole: “Se avessimo avuto dei riscontri, ne avremmo parlato. Non ci risulta nulla: abbiamo fatto le nostre verifiche, non esiste.”