Calciomercato Roma, 15 milioni sul piatto: risposta immediata

Calciomercato Roma, l’offerta da 15 milioni di euro è stata recapitata: il difensore, però, preferirebbe un’altra destinazione.

Week end apparentemente tranquillo in casa Roma, con Tiago Pinto che verosimilmente nel corso della prossima settimana proverà a chiudere le diverse operazioni che vedono attualmente coinvolti i giallorossi, sia in entrata che in uscita.

La pista più calda è quella che porta a Celik, con il terzino del Lille che è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa: l’operazione dovrebbe essere imbastita sulla base di una valutazione complessiva da 7 milioni di euro più bonus, anche se si stanno limando gli ultimi dettagli per pervenire alla fumata bianca definitiva. Con un occhio rivolto anche all’operazione Frattesi, la Roma attenziona anche il mercato dei difensori, pronta ad intervenire nel caso in cui dovessero presentarsi le condizioni giuste.

Calciomercato Roma, no di Marcao allo Zenit: le ultime

Un profilo spendibile in casa Roma è quello di Senesi, che però piace anche ad altri club di Serie A. Qualche settimana fa, era stato accostato con una certa insistenza alla compagine di Mou il profilo di Marcao: il brasiliano del Galatasaray è valutato circa 20 milioni di euro dal club turco. Stando a quanto riferito da Fanatik.tr, nelle ultime ore il Zenit avrebbe messo sul piatto un’offerta da circa 15 milioni di euro, cifra inferiore rispetto alle richieste del “Gala”. Inoltre, Marcao non sarebbe affatto convinto di approdare in Russia: il brasiliano è convinto di potersi giocare le sue chances in un campionato più probante, e avrebbe rispedito al mittente l’offerta dello Zenit. Almeno per il momento.