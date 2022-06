Calciomercato Roma, Pinto sfida l’ex: contatti avviati con l’agente

Calciomercato Roma, contatti in corso e aggiornamenti in arrivo. Ecco le ultime dalla Spagna.

Al netto dei tanti rumors e delle indiscrezioni susseguitesi in queste settimane, abbiamo assistito negli anni al diffondersi di una tendenza in casa Roma e non solo nell’attingere giocatori e rinforzi dall’importante e fertile bacino iberico. Basti pensare al rincalzo Oliveira lo scorso gennaio o a quello Villar che qualche anno fa sembrava poter permettere di raccogliere molti più frutti di quanto davvero sia accaduto.

Le diverse voci di queste prime settimane di mercato ci hanno poi restituito un Pinto molto attento anche ad altri profili militanti tra Spagna e Portogallo. Abbiam visto dell’aumento delle quotazioni di Nacho qualche giorno fa, divenuto autentico tarlo e filo rosso delle ultime campagne acquisti di questi lustri.

A ciò si aggiunga il nome di Goncalo Guedes o la suggestione Cristiano Ronaldo che coinvolge un campionissimo che proprio in Portogallo aveva iniziato a muovere i primissimi passi in questo mondo di cui è divenuto universale emblema.

Calciomercato Roma, contatti avviati per Reinier: la decisione del giocatore

Restando al mondo Roma, però, non passino inosservate le informazioni raccolte dal giornalista spagnolo di Relevo, Sergio Gomez. Quest’ultimo si è espresso sullo scenario Reinier, legato alla situazione del talentuoso centrocampista avanzato del Real Madrid, reduce da un’annata non proprio brillante al Borussia Dortmund e di cui vi abbiamo già detto ieri.

In queste ore c’è stato infatti un forte avvicinamento tra il giocatore e il Benfica, complice la volontà del Real Madrid di acconsentire ad una sua uscita presso la squadra portoghese. Secondo la suddetta fonte, però, non sarebbe totalmente tramontata la pista che porterebbe il brasiliano alla corte di Mourinho. Non si registrano ad oggi contatti con il Real ma a Trigoria avrebbero iniziato a sondare il terreno chiedendo informazioni all’entourage del giocatore.

Quest’ultimo, così come la società di Florentino Perez, preferirebbe continuare a far crescere Reinier in Liga ma non tra le fila dei Galacticos.