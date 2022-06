Calciomercato, Ronaldo tra Juve e Roma: “la posizione di Mendes”

Calciomercato Roma, arrivano grandi novità relative al futuro di Cristiano Ronaldo. Questo l’estratto delle non inascoltate dichiarazioni giunte in queste ore.

Il nome di CR7 domina mediaticamente questo mondo da ben più di una decade, grazie alle qualità innate del talento portoghese, divenuto fuoriclasse e di buon diritto annoveratosi nel corpus di migliori giocatori al mondo grazie ad una dedizione stacanovista che ha permesso lui di raggiungere altissimi livelli.

Da tempo, Cristiano non rappresenta più un semplice calciatore quanto, piuttosto, un autentico brand, grazie a capacità manageriali che hanno permesso lui di costruire intorno alla propria figura una vera e propria azienda. Discorso sicuramente slegato da quello calcistico, certo, ma è giusto e bene tenerlo a mente per evidenziare come il suo approdo presso qualsivoglia squadra avrebbe un’eco dalle proporzioni gigantesche e garantirebbe introiti immediati.

Calciomercato Roma, Momblano fa chiarezza su Ronaldo

Discorsi di natura economica o simili a quello appena condotto di certo non interessano i tifosi, tanto più quelli di una squadra come la Roma, da sempre innamorati unicamente del vessillo e non assolutamente interessati ad aspetti del genere. Al giorno d’oggi è però giusto evidenziare come la sanità e l’importanza di un club non possano prescindere da valutazioni in ambito finanziario e manageriale e ciò spiega dunque la grande importanza che un colpo come Ronaldo verrebbe ad avere.

A maggior ragione in una piazza di follemente innamorati come quella giallorossa e da parte di una proprietà che ha da tempo dimostrato di voler investire al fine di globalizzare il brand, come evidenziato dal primissimo regalo dei Friedkin chiamato José Mourinho. Restando in ottica Ronaldo e senza addentrarci in mere supposizioni o ricostruzioni dall’onirico sapore in pieno stile di quelle legate al 29 giugno, ci limitiamo qui a riportare le dichiarazioni del noto giornalista molto vicino al mondo Juventus, Luca Momblano.

“La Roma si è fatta viva per Ronaldo. Mendes fa presente che il paio di avances arrivate non sono gradite. La prima mossa che ha fatto il gruppo operante intorno a Ronaldo è stata sentire la Juve. Che Ronaldo abbia mostrato interesse nella Roma non mi risulta. Fino ad una settimana fa Ronaldo non aveva avuto avances gradite”