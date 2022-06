Cristiano Ronaldo alla Roma: “Tutto vero, colpo da cinema entro fine mese”

Cristiano Ronaldo alla Roma si potrebbe concretizzare. Almeno stando a quanto riportato anche oggi da Leggo, il quotidiano gratuito distribuito nella Capitale. “Al netto delle smentite scontate e delle inevitabili prese di distanza, sono state confermate” viene scritto: “Ronaldo sta trattando con la Roma”. Insomma, le voci di un possibile approdo di CR7 a Trigoria continuano, e ci sarebbe anche il gradimento all’operazione del centravanti portoghese in uscita dal Manchester United, espresso a Jorge Mendes, suo agente, e agente anche di José Mourinho.

Le difficoltà economiche sono comunque evidenti. Lo stipendio da oltre 23 milioni di euro è un macigno ma potrebbe essere alleggerito da “vantaggi fiscali e dagli sponsor”. Nessuna firma, ovviamente, rispetto anche a quegli audio Whatsapp che girano in questi giorni. Ma una trattativa che, a quanto pare, è reale.

Cristiano Ronaldo alla Roma, colpo da film

Si spinge avanti ancora Leggo, non mollando la presa, svelando come “è reale (anche se non semplice) la possibilità di vedere CR7 alla Roma in un’operazione da cinema entro fine mese“. Questo lo saprebbero anche i giocatori in entrata “che proprio di fronte a questa ipotesi stanno spingendo ancora di più per venire a Trigoria”. Il sogno quindi rimane vivo, nonostante quelle che sono state le smentite e nonostante le reali e oggettive difficoltà che ci sono dietro a questa operazione che potrebbe essere davvero da film. Con i Friedkin che potrebbero diventare protagonisti assoluti.

Come spiegato in questo periodo, la chiave potrebbe essere lo Special One, che garantisce non solo vittorie e risultati, ma anche il fatto che dietro questa squadra ci possa essere un progetto importante da portare avanti nelle prossime stagioni. Ecco, la situazione è questa e, siamo sicuri, che fin quando non arriveranno comunicazioni ufficiali sul fronte Ronaldo, le voci continueranno ad essere quasi incontrollate.