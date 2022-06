Calciomercato Roma, spunta una nuova pista che regalerebbe un gigante a Josè Mourinho. Pinto sfida Juventus ed il Siviglia di Monchi.

Nuovo profilo appuntato sul taccuino di Tiago Pinto. Sono giornate intense per il general manager della Roma, al lavoro per regalare a Mourinho una rosa giallorossa più profonda e dal maggiore tasso tecnico. Il primo innesto è stato quello di Nemanja Matic a parametro zero dal Manchester United, il gigante serbo arriva a dare nuova energia ed esperienza alla mediana giallorossa. Ma non è solo la zona nevralgica del campo ad attendere un restyling, un altro gigante può arrivare alla corte dello Special One. Ecco l’ultimo nome che vede Pinto gareggiare con la Juventus e non solo, sulle sue tracce spunta anche il Siviglia dell’ex Ramon Monchi.

Una nuova pista per rafforzare la difesa giallorossa in vista della prossima stagione. Il raduno a Trigoria è infatti alle porte, mancano solo sette giorni all’appuntamento. Josè Mourinho ha voluto caricare l’ambiente, condividendo sui social una foto del suo tavolo di lavoro. Lo Special One sa quanto conti partire bene in una stagione così anomala come la prossima, con il Mondiale in Qatar ad imporre un blocco di due mesi a cavallo tra autunno ed inverno. Ecco perchè sarà fondamentale agire con tempestività sul calciomercato, la missione è affidata al connazionale Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, un gigante per Mou: sfida a Juve e Monchi

Secondo quanto riportato da Leggo, anche Tiago Pinto si è iscritto alla corsa per Benoit Badiashile. Difensore centrale classe 2001, in forza al Monaco. Fa della forza fisica la sua dote maggiore, forte di un fisico roccioso ed una statura di 194 centimetri. Un gigante, di piede sinistro, che potrebbe entrare in rotazione con i tre difensori titolari in vista della lunga stagione. Non manca di certo la concorrenza, in primis della Juventus, che ha già chiesto informazioni al Monaco. Spunta anche l’interesse dalla Liga, con l’ex ds Monchi sulle sue tracce. La richiesta economica del Monaco è fissata sui 30 milioni di euro.