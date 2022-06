Calciomercato Roma, Dybala “irritato”: il blitz che spariglia le carte

Calciomercato Roma, colpo di scena Dybala: l’Inter non è più sola nella corsa al fuoriclasse argentino. Le ultimissime.

Uno dei nomi più chiacchierati in questo prima frangente della sessione estiva di calciomercato, è sicuramente quello di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, al quale la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, è finito ovviamente al centro di molti rumours.

Se fino a poco tempo fa, però, l’approdo all’Inter della Joya sembrava poter essere servito su un vassoio d’argento, con il passare dei giorni i nerazzurri hanno prima virato su Lukaku, e poi deciso di mettere in stand-by l’operazione con l’ex Palermo. Marotta sta temporeggiando, dal momento che deve prima piazzare diversi esuberi sul “groppone”, dalle cui cessioni l’ad dei meneghini spera di ricavare (o di risparmiare) soldi necessari a finanziare il colpo Dybala che, chiaramente, avrebbe cominciato a guardarsi intorno, per capire se possano stagliarsi altre opzioni all’orizzonte.

Calciomercato Roma, ribaltone Dybala: irruzione del Milan

Secondo quanto riferito da Ilario Di GiovamBattista, direttore editoriale di Radio Radio, nelle ultime ore il Milan sarebbe piombato sull’attaccante argentino. Le incertezze palesate dall’Inter, infatti, avrebbero irritato e non poco il calciatore e il procuratore, che ora si sentono liberi di trattare. Un blitz, quello dei neo Campioni d’Italia, che potrebbe aver sparigliato le carte in modo decisivo: secondo Di Giovambattista, infatti, le chances che il Milan piazzi il colpo gobbo sono sempre più importanti. Ragion per cui, quello del Milan “rischia” di configurarsi molto di più di una semplice manovra di disturbo: vi terremo aggiornati nel caso in cui trapelassero aggiornamenti a stretto giro di posta.