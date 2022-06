Calciomercato Roma, muro Pinto per Zaniolo: mossa a sorpresa della Juve

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni su Zaniolo riferite da Sky: maxi intreccio in Serie A. Lo scenario.

Il mercato della Roma ruoterà inevitabilmente attorno al futuro di Nicolò Zaniolo. Giornata di apparente tranquillità quella appena conclusasi, nella quale non sono stati registrati significativi contatti tra le parti atti a sparigliare le carte.

Come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky, i giallorossi non accettano contropartite tecniche, e chiedono 50 milioni di euro più bonus per lasciar partire il proprio gioiello, legato ai capitolini da un contratto in scadenza nel 2024. Sulle tracce di Zaniolo c’è sempre la Juventus che, dopo aver praticamente concluso l’operazione Di Maria, per suggellare il quale mancano soltanto gli ultimissimi dettagli, potrebbe piazzare un doppio colpo sugli esterni: sempre forte, infatti, la candidatura bianconera per Berardi, da tempo sul taccuino della “Vecchia Signora”, che deve sopperire alle partenze di Morata e Dybala, oltre all’addio sempre più vicino di Moise Kean, che non rientra nel progetto tecnico-tattico di Max Allegri.

Da capire, ovviamente, se un eventuale affondo della Juve per Berardi, possa significare un game over della Juve per la pista Zaniolo: rebus ancora tutto da sciogliere. Pinto, ad ogni modo, non ha alcuna intenzione di fare sconti: niente contropartite tecniche all’orizzonte.