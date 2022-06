Calciomercato Roma, toccata e fuga: vola subito in Austria

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: si sta per sbloccare un altro addio. L’opzione austriaca è sempre più calda.

Una voce importante in questa sessione estiva di calciomercato della Roma, ovviamente, la ricopre quella legata alle uscite. Sono tante le pedine che non rientrano nello scacchiere tattico di Mourinho, e che potrebbero partire per liberare “spazio” importante, o porre basi importanti per quel tesoretto con il quale dare l’assalto agli obiettivi che Tiago Pinto intende raggiungere.

In quest’ottica, da evidenziare l’aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio in merito alla situazione legata al futuro di William Bianda che, dopo il prestito al Nancy, potrebbe approdare in Austria, e più precisamente al Lask Linz. In Ligue 1 e in Coupe De France, complessivamente Bianda ha totalizzato in questa stagione 26 presenze, mettendo a referto un goal e un assist. Il difensore transalpino classe ‘2000, legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2023, dovrebbe lasciare nuovamente la Capitale, ed approdare in Austria, per giocarsi le proprie chances e soprattutto mettersi in gioco per un un posto da titolare fisso. Le parti sono al lavoro per trovare la quadra definitiva. Dopo i primi sondaggi esplorativi, infatti, la pista si è improvvisamente surriscaldata, e potrebbero esserci interessanti aggiornamenti a stretto giro di posta.