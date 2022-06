Calciomercato Roma, Mourinho mette la freccia: Maldini bruciato

Calciomercato Roma, José Mourinho mette la freccia: Maldini praticamente bruciato nella possibile operazione a parametro zero

Si muove il mercato della Roma. E se una settimana fa vi avevamo parlato di un interesse fondato per un possibile colpo a zero, in questo momento dalla Spagna sono sicuri che José Mourinho sia in vantaggio nella trattativa rispetto al Milan, che per via della situazione che c’è attorno all’area tecnica della società, ha dato delle frenate importanti a quelle che sono le operazioni di mercato.

Il nome è quello sicuramente importante, un parametro zero che fa gola a molte squadre – si è parlato anche del Napoli in tempi non sospetti – che, però, potrebbe essere un colpo della Roma. Federico Bernardeschi, svincolato dalla Juventus, potrebbe farsi vedere dalle parti di Trigoria. Il portale fichajes.net sottolinea questo.

Calciomercato Roma, Mourinho davanti

Citiamo testualmente: “La Roma in questo momento è la squadra che si trova nella migliore posizione per riuscire a prendere Bernardeschi”. Insomma, l’esterno ex Fiorentina e Juventus potrebbe essere un colpo a parametro zero, che tanto vanno di moda in questo momento, e che potrebbe essere così il terzo innesto in questo modo per Tiago Pinto dopo Svilar, il portiere, e Matic in mezzo al campo.

Di soldi non ne girano parecchi, è evidente, soprattutto perché in questo momento manca sempre qualcosa per andare a chiudere le idee di mercato e le trattative reali che la Roma ha messo in atto: quelle di Celik e Frattesi ad esempio, anche se per il primo, l’esterno turco che gioca in Francia, non dovrebbero esserci particolari problemi. La Roma cerca quindi di cautelarsi con altri colpi. E Berna potrebbe essere funzionale anche a Mou in vista di un possibili addio di Zaniolo.