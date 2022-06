La sessione estiva di calciomercato della Roma non è ancora decollata: finora è arrivato soltanto Matic. C’è ancora tempo per accelerare e consegnare a Mourinho i rinforzi richiesti prima dell’inizio del campionato di Serie A. Il general manager Tiago Pinto prima di esaudire i desideri dello Special One deve trovare quel tesoretto di cui si è tanto parlato sui giornali nelle scorse settimane e che invece ancora non c’è.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!