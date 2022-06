Calciomercato Roma, Pinto in viaggio: incontro per chiudere

Calciomercato Roma, nuovo incontro fissato per arrivare alla tanto attesa svolta.

Le strade del mercato sono sempre infinite e, soprattutto, molto più che spesso, lunghe e tortuose. Proprio quando sembri aver siano stati superati gli ostacoli più importanti e si sia giunti ad un punto di approdo, ecco che imprevisti e difficoltà si abbattono sul percorso e rischiano di far tornare tutto al punto di partenza.

Tante volte è accaduto all’ombra del Colosseo e in tante altre piazze, acuendo la già innata e fascinosa bellezza della parentesi di mercato estiva in grado di avere sempre grandi ingerenze sulla costruzione di squadre e, soprattutto, sul futuro di quest’ultime e dei rispettivi club. Fin qui, al netto di voci non sempre fondate, abbiamo assistito ad una prassi abbastanza silente in quel di Trigoria, contraddistinta da un quasi inatteso colpo Matic, giunto in una fase in cui il nome del serbo era passato in sordina, e dalla presenza di diversi scenari ad oggi vividi ma tutt’altro che conclusi.

Calciomercato Roma, nuovo incontro per Frattesi

Fino a qualche tempo fa, ad esempio, sembrava tutto fatto per l’ingaggio di Celik dal Lille, il cui approdo nella Capitale è stato ritardato e non è ad oggi ancora sicuro. Come raccontatovi, importanti aggiornamenti giungeranno sicuramente nella giornata di domani, potenzialmente decisiva anche sul non meno discusso fronte Frattesi.

Pinto sta cercando di favorire il ritorno di Davide nella Capitale e di accontentare José Mourinho con il secondo rinforzo nella regione centrale di campo. Tra giallorossi e Sassuolo balla ancora una distanza, dal momento che Carnevali chiede qualcosa in più rispetto ai 20 milioni più una contropartita avanzata dal gm ex Benifica. A detta di Gianluca di Marzio, è domani previsto in quel di Rimini un importante summit da parte di Tiago che incontrerà i neroverdi e l’agente del 16 di Dionisi.