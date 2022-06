Roma, UFFICIALE: Svilar a Fiumicino

Il general manager è pronto ad abbracciare il nuovo innesto della Roma in questa finestra di calciomercato. È atteso domattina in città

Tiago Pinto è Pinto ad abbracciare il secondo colpo di questi giorni che anticipano l’inizio ufficiale del calciomercato. Nelle scorse settimane è stato presentato Nemanja Matic, il gigante serbo richiesto direttamente da José Mourinho. Lo Special One la scorsa stagione ha chiesto a lungo qualcuno che fosse in grado di gestire il pallone, i ritmi e dettare i tempi di gioco. Un regista, insomma, che è proprio l’ex Manchester United arrivato a parametro zero. Oltre a lui, però, domani mattina arriverà anche il secondo colpo di questa estate. L’allenatore portoghese, infatti, ha voluto migliorare un altro reparto dei giallorossi prendendo un calciatore che ha già giocato in Champions e in Europa League nonostante la sua giovane età.

Si tratta di Mile Svilar, portiere classe 1999 nato ad Antwerp. Dopo le giovanili passate all’Anderlecht il ventiduenne, che ne compirà 23 a fine agosto, è stato notato dal Benfica c he ha deciso di acquistarlo nel 2017 per farlo crescere in Portogallo. Alla sua prima stagione con il club di Lisbona, è stato impiegato subito in Champions League nelle due sfide con il Manchester United, all’età di 18 anni. In quell’occasione ha affrontato proprio l’attuale tecnico della Roma José Mourinho. Molto probabilmente, lo Special One aveva messo gli occhi su di lui già in quell’occasione e ora, che Fuzato era diretto verso l’addio, ha pensato di prenderlo per sostituire il brasiliano.

Calciomercato Roma, domani mattina arriva Svilar

Il ventitreenne è promesso sposo della Roma già da diverso tempo, avendo trovato l’accordo mesi fa. Mile, ha già svolto le visite mediche agli inizi di questo 2022, ma poi il suo approdo è sempre slittato. Finalmente, è arrivato il giorno in cui il portiere diventerà un nuovo uomo di José, atterrando domani nella Capitale. Il volo che porta il serbo nella Città Eterna atterrerà all’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. L’orario dell’atterraggio è previsto alle 9.30.