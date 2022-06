Serie A, spoiler e gaffe DAZN: le date ufficiali delle prime 5 giornate

L’emittente televisiva ha fatto una gaffe per quanto riguarda gli orari e le date delle prime 5 giornate di Serie A

In questi giorni tutti i tifosi di questo sport stanno aspettando con ansia che parta il calciomercato. L’estate è il momento più intenso, nonostante i campionati e la maggior parte dei tornei europei siano fermi. A dare spettacolo e a far sognare i tifosi, però, sono sì i calciatori, ma grazie ai vari direttori sportivi, amministratori delegati e general manager. Questi, infatti, per rinforzare le proprie squadre tentano ogni anno di prendere i profili migliori disponibili sul mercato. Dai parametri zero, ai giocatori in rottura con le squadre, sono tante le occasioni che attirano i dirigenti dei club, che impegnano milioni di appassionati che sognano colpi top o anche mai irrealizzabili.

I più pragmatici, però, aspettano non solo il calciomercato, ma anche l’inizio dei ritiri con le squadre che si preparano al meglio per affrontare le nuove stagioni. Prima dell’inizio dei raduni, poi, c’è un evento tanto importante sia per gli appassionati che proprio per gli addetti ai lavori. Si tratta dell’ufficializzazione delle giornate della prossima annata con rispettivi orari. Lo scorso venerdì 24 giugno è stato presentato il prossimo calendario della serie A 2022/2023. La Roma comincia il cammino con la Salernitana, seguita poi dalla Cremonese. Alla terza giornata, poi, c’è la Juventus, seguita dal Monza e infine dall’Udinese. Per queste giornate, però, non erano stati ufficializzati gli orari, con tutti gli appassionati ad attendere qualche notizia ufficiale.

Serie A, scivolone DAZN sugli orari delle prime cinque giornate

Ora finalmente è arrivata, anche se è avvolta dal mistero. DAZN, l’emittente che detiene la maggior parte dei diritti tv del massimo campionato italiano, ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale delle foto in cui mostrava gli orari delle prime cinque giornate di Serie A. Peccato che il post è stato cancellato dopo qualche decina di minuti, forse in seguito a una segnalazione. Dalle immagini pubblicate dal servizio streaming, si poteva vedere come la Roma giocasse tre partite (la prima con la Salernitana, la quarta con il Monza e la quinta con l’Udinese) alle 20.45. La seconda contro la Cremonese e la terza contro la Juventus, invece, nella grafica di DAZN sarebbero dovute andare in scena alle 30.