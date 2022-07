Calciomercato Roma, Juventus-Zaniolo: c’è l’offerta da 50 milioni

I bianconeri hanno deciso di fare sul serio per prendere l’attaccante della Roma in questa finestra di calciomercato estivo

Il futuro di Nicolò Zaniolo ancora non è stato deciso. Da diversi mesi su di lui ci sono tante big, soprattutto dalla Serie A, che hanno intenzione di prendere l’attaccante che oggi compie 23 anni. Nel giorno del suo compleanno, a calciomercato ufficialmente iniziato, il talentino giallorosso non sa ancora cosa farà nella sua prossima stagione. I suoi pensieri, infatti, sono divisi tra Roma e Juventus, che sta cercando di convincerlo in tutti i modi ad approdare a Torino. In particolare, Federico Cherubini, uomo mercato del club zebrato, vuole convincere Tiago Pinto a lasciar partire il giocatore. La trattativa, però non è delle più facili.

Tra le due parti, infatti, c’è in atto un vero e proprio braccio di ferro per la valutazione del giocatore. La Roma chiede almeno 50 milioni, che la Juventus non è mai stata convinta di offrire. I tentativi dei bianconeri, infatti, erano di molto inferiori alle richieste dei Friedkin, soprattutto con contropartite che nella Capitale non sono mai interessate veramente. Da McKennie a Kean, passando per Arthur, Cherubini ha cercato in tutti i modi di far abbassare le pretese dei giallorossi, che però non hanno intenzione di cedere. Oltre ai bianconeri, poi, nelle scorse settimane è stato fatto registrare l’interesse anche del Milanc he ha intenzione di migliorare la trequarti di Pioli. La Juventus, però, è in vantaggio, soprattutto adesso che è si è spinta verso le richieste di Pinto.

Calciomercato Roma, la Juve mette sul piatto 50 milioni per Zaniolo

Secondo quanto riporta la Repubblica, infatti, il club torinese ha deciso di fare passi avanti per prendere il numero 22 giallorosso. Sul piatto, infatti, sono stati messi 50 milioni per il ventitreenne, ma non tutti subito. La Juventus, infatti, dovrebbe cercare di prendere il calciatore in prestito oneroso da circa 10 o 20 milioni con l’obbligo di riscatto a fine stagione pagandone altri 30. La cifra finale, quindi, è di 50 milioni, la cifra che i giallorossi hanno sempre chiesto e hanno dichiarato di essere disposti ad accettare. Ora la palla passa a Tiago Pinto che dovrà decidere, insieme a lui, cosa fare con l’eroe di Tirana.