Calciomercato Roma, Celik è atterrato a Fiumicino – FOTO

La Roma mette a segno un altro colpo. A Fiumicino è arrivato Celik, terzino destro che firmerà con i giallorossi: le foto dell’arrivo

La Roma della prossima stagione si sta piano piano costruendo. I primi colpi sono stati messi a segno, ma non bastano ovviamente per creare una squadra che possa alzare il livello. Dopo Matic e Svilar però la Roma è pronta a ufficializzare un altro importante colpo di questa sessione estiva di calciomercato.

Infatti è arrivato nella capitale Zeki Celik. Il terzino turco è stato sin da subito uno degli obiettivi di Tiago Pinto in questa finestra di calciomercato e adesso è a un passo da diventare ufficialmente un giocatore della Roma.

Calciomercato Roma, Celik è sbarcato nella capitale: visite mediche tra oggi e domani

La Roma accoglie il nuovo arrivo, Zeki Celik. Il terzino turco arriva dal Lille per 7 milioni di euro più il 15% sulla prossima rivendita. Nella rosa giallorossa sarà il vice Karsdorp e lotterà per conquistarsi una maglia da titolare. Il giocatore è arrivato alle 14:30 a Fiumicino ed è pronto a iniziare la nuova avventura in giallorosso.

Le visite mediche dovrebbero svolgersi tra oggi e domani, visto l’orario d’arrivo più probabilmente domani. Poi avverrà la firma del contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi quattro anni. Dunque un’altra pedina importante si aggiunge allo scacchiere di Mourinho per la prossima stagione.