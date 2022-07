Calciomercato Roma, colpo dal Napoli: la sfida a tre è partita

Calciomercato Roma, l’occasione dal Napoli che potrebbe rimpolpare la mediana di José Mourinho: la sfida è appena cominciata.

Rinforzato con l’acquisto di un “gigante” come Matic, il reparto di centrocampo della Roma potrebbe subire ulteriori scossoni a stretto giro di posta. Non è una novità, infatti, l’interessamento dei giallorossi per Davide Frattesi, per il quale Tiago Pinto sta provando a trovare l’intesa definitiva con il Sassuolo.

Ballano ancora diversi milioni tra l’offerta della Roma e la richiesta dei neroverdi, con il nodo contropartite tecniche che potrebbe essere sciolto dall’inserimento nell’affare di Volpato. Tuttavia, le vie del mercato sanno essere infinite, con il general manager dei capitolini che chiaramente sta continuando a guardarsi intorno, alla ricerca di ulteriori rinforzi con cui puntellare la rosa a disposizione di José Mourinho.

Calciomercato Roma, fari puntati su Demme: c’è anche la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, anche la Roma avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la sostenibilità dell’operazione Demme, che potrebbe lasciare il Napoli a stretto giro di posta. Accostato con una certa insistenza al Valencia che, però, prima di muoversi, ha bisogno di piazzare determinate cessioni, il centrocampista tedesco degli Azzurri piace e non poco anche a Fiorentina e Leeds che, come la Roma, al momento non hanno presentato offerte concrete, limitandosi a semplici richieste di informazioni. Legato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2024, l’ex Lipsia ha una valutazione che si attesta al di sotto dei 10 milioni di euro, anche a causa di una stagione, quella appena conclusasi, nella quale il classe’91 ha fatto fatica ad imporsi con costanza.