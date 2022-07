Mourinho, il 13 agosto e i silenzi: tifosi della Roma scatenati sui social

Il ritorno di José Mourinho a Roma ha già scatenato i tifosi sui social dopo i silenzi sul calciomercato e non solo

La nuova stagione della Roma è pronta a iniziare. I giallorossi si ritroveranno domani 5 luglio a Trigoria per il raduno prima dell’inizio del ritiro e della preparazione atletica. Ovviamente non si poteva cominciare senza José Mouriho, allenatore della Roma pronto a iniziare la seconda stagione sulla panchina giallorossa dopo aver chiuso la scorsa alzando a Tirana la Conference League.

Il ritorno del tecnico portoghese, sbarcato ieri sera a Fiumicino, è stato accolto dai tifosi giallorossi sia con entusiasmo ma anche con qualche critica sui social. I supporters romanisti infatti su Twitter si sono fatti sentire dopo i silenzi sul mercato.

Di ritorno dalle brevi vacanze estive, Mourinho è subito finito in trend su Twitter. Il tecnico giallorosso sbarcato ieri sera a Fiumicino è pronto a riabbracciare la Roma e i suoi giocatori. Una volta arrivato nella capitale il tecnico portoghese non ha voluto rispondere a domande sul calciomercato, specificando che parlerà il 13 agosto, ovvero a ridosso dell’inizio del campionato.

Cercate tutti i modi per mettercelo contro, ma non ci state riuscendo

Articoli fantasiosi acrobazie dell’intelletto

Non mi aspetto che vi risponda,non mi da soddisfazione che vi tratti a pesci in faccia

Lui è lui,e voi,piccoli avventurieri delle parole#Mourinho #Stamparomana

— Eloisa (@Elo9999) July 4, 2022