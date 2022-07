Calciomercato Roma, bomber a zero: blitz dalla Francia

Calciomercato Roma, continua la ricerca dei giallorossi per l’attaccante in grado di interscambiarsi con Abraham: “avviso” dalla Francia.

Uno degli obiettivi di mercato di Tiago Pinto sarà sicuramente quello di rimpolpare il reparto offensivo dello scacchiere tattico a disposizione di José Mourinho, ovviamente con acquisti funzionali al credo tattico dello Special One, che non ha mai fatto mistero di aver bisogno, accanto a Tammy Abraham, di un giocatore in grado di interscambiarsi in maniera proficua con l’attaccante inglese.

Tra i nomi ritornati prepotentemente in auge nelle ultime, figura anche il profilo del “Gallo” Belotti, che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Torino, in scadenza nel 2022. Il voltafaccia con il quale l’attaccante italiano si è congedato dai granata non è passato sotto silenzio, con il bomber che sarebbe finito nel mirino di diversi club, in Italia e all’estero.

Calciomercato Roma, anche il Nizza su Belotti

A tal proposito, è interessante porre sotto la lente d’ingrandimento l’indiscrezione che trapela dalla Francia, e che viene rilanciata più nello specifico da Nice Matin, secondo cui anche il Nizza si sarebbe iscritto alla corsa per Belotti. I rossoneri, che avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi anche per Icardi e Cavani, avrebbero allacciato i primi contatti per l’ex attaccante del Toro, un profilo che piace e non poco al neo tecnico della compagine della Costa Azzurra, Favre. Situazione da monitorare con estrema attenzione, anche perché il miliardario Ratcliffe vuole proiettare la propria compagine nell’Olimpo del calcio francese, e per farlo sta pensando di rendersi protagonista di un’importante campagna acquisti.