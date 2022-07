Calciomercato Roma, “giallo” Guedes: doppia opzione sul tavolo

Calciomercato Roma, le ultima dalla Spagna: la pista potrebbe ritornare prepotentemente in auge. Doppia opzione sul piatto.

Dopo aver chiuso le operazioni Matic, Svilar e Celik, il mercato della Roma vive una fase di riflessione. E non potrebbe essere altrimenti, visto che i movimenti di mercato dei giallorossi saranno inevitabilmente condizionati dall’evolvere della situazione legata a Nicolò Zaniolo.

Con l’uscita di Mkhitaryan, Pinto vorrebbe regalare a Mourinho un esterno abile soprattutto dalla cintola in su, in grado di fungere da spalla ideale di Tammy Abraham, ma in grado di fornire il suo contributo anche nella fase di non possesso. Caratteristiche che rispondono perfettamente all’identikit di Gonçalo Guedes, legato al Valencia da un contratto in scadenza nel 2023, e finito da tempo nel mirino della Roma, che avrebbe già avuto modo di presentare un’offerta agli spagnoli, comprendente una base cash e una contropartita tecnica.

Calciomercato Roma, non è ancora finita per Guedes: le ultime

Come riferito da “Deporte Valenciano”, per l’esterno lusitano sembrano profilarsi due tipi di scenario. Stando così le cose, Guedes sembra essere il primo indiziato a partire, per cominciare a finanziare una campagna acquisti che fino a questo momento non ha ancora spiccato il volo. Gattuso è alla ricerca di rinforzi funzionali alla propria idea tattica, e non è un caso, però, che il Valencia non abbia ancora chiuso per Politano, da tempo inserito nella lista dei desideri del tecnico calabrese: gli spagnoli devono prima incamerare soldi freschi da alcune cessioni importanti, a meno che Peter Lim non entri nell’ordine di idee di varare un aumento di capitale importante. Detto questo, il Valencia valuta Guedes non meno di 35 milioni di euro, richiesta che, al momento, la Roma non è disposta ad accontentare.