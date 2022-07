Calciomercato Roma, Dzeko aiuta Mourinho: tutto su Dybala

Calciomercato Roma, Dzeko aiuta Mourinho: pressing giallorosso per Dybala. Si riapre la pista per l’ex Juventus

Lo stallo apre alla Roma. Ma non solo: anche le richieste del giocatore sono diverse rispetto ai primi incontri avuti nella scorsa primavera quando, per bocca dell’agente Antun, aveva sparato grosso. Adesso, dopo aver capito che la fila sotto la porta non c’è, e con una situazione in casa Inter da definire ancora, Paulo Dybala potrebbe riprendere i contatti con la Roma. Soprattutto per quel pressing sulla società di José Mourinho: l’argentino, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è il solo elemento che lo Special One ha esplicitamente richiesto alla società. Insomma, quel regalo che tutti si aspettano dopo la vittoria della Conference League.

Non sarà ovviamente facile arrivare a Paulo. Anche perché la Roma, come spiega il quotidiano, è in una situazione simile a quella nerazzurra. Deve prima cedere per prendere un elemento lì davanti. E il nome che tutti noi sappiamo che è in uscita è quello di Zaniolo.

Calciomercato Roma, l’incastro per Dybala

Via Zaniolo – con 40 milioni di euro nelle casse, o poco meno ma con una contropartita tecnica – dentro la Joya. Nessuno, ovviamente, fino a qualche mese fa si aspettava potesse andare in questo modo. Invece più passa il tempo più la Roma ha la possibilità di rientrare in corsa per l’argentino che la Juventus ha scaricato senza proporre un nuovo rinnovo.

Ma chi potrebbe venire in aiuto della Roma in questa operazione? Strano a dirsi, ma il CDS sottolinea come sia Dzeko quell’elemento che potrebbe aprire le porte di un arrivo della Joya a Trigoria, soprattutto se l’ex giallorosso dovesse puntare i piedi e decidere di rimanere a Milano alla corte di Simone Inzaghi. Senza un posto libero, Marotta non può integrare Dybala in rosa. E, nonostante le rassicurazioni che la dirigenza ha dato al giocatore, lo stesso sta iniziando a spazientirsi. Insomma, la Roma può tornare clamorosamente in corsa.