Calciomercato Roma, Torreira allo scoperto: “Ho parlato con Mourinho”

Calciomercato Roma, è da poco giunto l’importante annuncio del giocatore che ha riacceso nuovamente le voci relative al suo futuro.

In una fase storica dominata dal susseguirsi di numerose voci e indiscrezioni, le dichiarazioni dei diretti interessati rappresentano sempre un aspetto da segnalare e da tenere in considerazione, in grado spesso di portare luce e fare chiarezza su questioni di cui si discuta da tanto tempo. Basti pensare a quanto annunciato da Francesco Totti ormai un mese fa su Paulo Dybala, servito a convincere la piazza tutta che anche la Roma fosse sulle tracce dell’argentino.

Fino a quel momento, i tanti rumors circa l’interesse giallorosso per il 10 erano stati accolti con atteggiamenti di entusiasmo ma anche in modo restio, temendo che si trattasse di mere suggestioni basate su ricostruzioni fittizie o meno concrete di quanto sembrasse. Una voce nobile e importante come quella del Capitano servì però in tal caso a fare chiarezza, fugando dubbi e lasciando intendere come un qualche tentativo per la Joya sarebbe stato fatto anche in quel di Trigoria.

Calciomercato Roma, Lucas Torreira esce allo scoperto su Mourinho

Alla luce di quanto affermato, dunque, non sfugga la notizia emersa in questi minuti e riguardante uno scenario slegato da Paulo ma che comunque evidenzia l’importanza e l’eco che un’esposizione netta da parte di giocatori o addetti ai lavori possa avere. Dopo aver assistito ad una campagna acquisti come quella dell’anno scorso, contraddistinta da suggestivi scenari secondo i quali Mourinho avrebbe chiamato diversi giocatori, da Sergio Ramos a Donnarumma, è da poco arrivata la dichiarazione da parte di un giocatore accostato ai giallorossi e che ha pubblicamente ammesso un contatto con questi ultimi.

Ci riferiamo a Lucas Torreira, reduce dall’esperienza in prestito alla Fiorentina e che non è stato riscattato a causa di divergenze nate non solo tra i toscani e l’Arsenal ma anche per alcuni gap di veduta creatisi tra lo stesso giocatore e il club viola, come sembrerebbe essere emerso da alcune recenti dichiarazioni di Pradé.

Ciò che a noi interessa è però il fatto che l’ex Sampdoria, dopo le voci rimbalzate soprattutto a giugno, abbia ammesso le avances da parte della Roma. Come riportato dal giornalista uruguaiano, Martin Charquero, Lucas si è così pronunciato a Punto Penal.

“La Roma è una possibilità. Ho parlato qualche tempo fa con Mourinho ed è un allenatore che ammiro. Si tratta di uno scenario seducente ma non è facile”.