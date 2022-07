Calciomercato Roma, offerta giallorossa accettata: tutte le cifre

Il calciomercato estivo della Roma si infiamma e viene accettata l’offerta giallorossa: le cifre dell’affare

Siamo entrati una delle fasi più calde della sessione estiva di calciomercato, poiché tra un mese inizierà il campionato e le squadre sono in ritiro. Così i tecnici vorrebbero subito i nuovi innesti per provare le tattiche. In casa Roma dopo gli arrivi di Matic, Svilar e Celik, si lavora anche sulle possibili uscite per sfoltire la rosa di José Mourinho.

Con la valigia pronta ci sono ovviamente quei giocatori che non fanno parte del progetto tecnico di Mourinho, ma non tutti sono facili da piazzare in uscita. Uno di questi esuberi però potrebbe finalmente aver trovato squadra. Offerta accettata e destinazione che sembrerebbe essere gradita al calciatore.

Calciomercato Roma, addio Diawara: il Galatasaray accetta la richiesta

Un addio lungo e complicato quello di Diawara alla Roma, ma finalmente potrebbe arrivare la svolta. Il centrocampista arrivato dal Napoli nel 2019, nella scorsa stagione non è mai stato utilizzato da Mourinho. Nonostante questo ha rifiutato diverse destinazioni. La svolta per i giallorossi potrebbe però arrivare dalla Turchia.

Infatti, come riportato da giornalista di ‘AS’ in Turchia, Mustafa Ozgur Sancar, il Galatasaray avrebbe accettato la richiesta della Roma di 7 milioni per Diawara. L’iniziale offerta di prestito non sarebbe stata accettata dai giallorossi, che avrebbero rilanciato con l’obbligo di riscatto a 7 milioni. Inoltre, la destinazione sarebbe stata accettata anche dal calciatore. Dunque anche Diawara si sarebbe convinto questa volta a lasciare la Roma. Una svolta importante in uscita per la Roma, che potrebbe riuscire a piazzare un esubero importante.