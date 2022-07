Roma-Sunderland, le ultime su Zaniolo | Orario, diretta tv, streaming

Ritiro in Portogallo per la Roma, che oggi affronterà la prima amichevole contro il Sunderland: le ultime su Zaniolo e dove vedere il match

Seconda settimana di ritiro estivo per la Roma, che ieri pomeriggio è volata ad Albufeira, in Algarve, regione del Portogallo. Per il secondo anno consecutivo i giallorossi hanno scelto la terra patria di José Mourinho per la preparazione estiva e qui affronteranno le prime quattro amichevoli del ritiro.

La prima andrà in scena proprio oggi alle 12 contro il Sunderland, squadra neopromossa nella Championship inglese, ovvero l’equivalente della nostra Serie B. Tra i grandi punti di domanda dell’amichevole di oggi c’è sicuramente la presenza o meno di Nicolò Zaniolo, che ieri mattina non si sarebbe allenato con la squadra, ma è comunque partito per il portogallo.

Roma-Sunderland, incognita Zaniolo: dove vedere il match

Il futuro di Nicolò Zaniolo è in bilico tra Roma e Juventus. Le due parti stanno trattando ma la distanza tra richiesta e offerta sembrerebbe ancora esserci. Proprio sul numero 22 sono concentrati i dubbi dell’amichevole in programma oggi alle 12 contro il Sunderland. Ieri Zaniolo non si sarebbe allenato con la squadra nella seduta mattutina per precauzione, mentre nel pomeriggio è partito in gruppo verso il Portogallo.

La sua presenza per l’amichevole di oggi continua a essere in dubbio, però come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Zaniolo potrebbe partire dalla panchina ma giocare almeno un tempo. I tifosi della Roma che vorranno seguire la partita potranno farlo su Dazn, che trasmetterà in diretta tutte e quattro le amichevoli che la squadra di Mourinho disputerà in Portogallo. Ricordiamo che quella di oggi contro il Sunderland si giocherà alle 12.