Calciomercato Roma, stallo Frattesi: contatti per l’alternativa di lusso

Con la trattativa per Frattesi che vive una fase di stallo, la Roma avvia i contatti per una alternativa a centrocampo di lusso

Meno di un mese all’inizio della nuova stagione di Serie A e in casa Roma c’è ancora tanto da fare. Il calciomercato giallorosso, dopo gli arrivi di Matic, Svilar e Celik, ha subito un importante rallentamento dovuto soprattutto alle mancate cessioni. A Mourinho servono ancora un difensore centrale, due centrocampisti e un attaccante per completare la rosa per la prossima stagione.

Così Tiago Pinto, rimasto in Italia per continuare a lavorare sul mercato giallorosso, potrebbe aver accelerato le pratiche per un obiettivo a centrocampo. L’affare Frattesi è in una fase di stallo e i giallorossi avviano i contatti per una alternativa di lusso.

Calciomercato Roma, Saul per il centrocampo: avviati i contatti

Di due nuovi innesti a centrocampo necessita Mourinho in questa sessione estiva di calciomercato. Uno potrebbe essere Frattesi, per cui, come dichiarato da Carnevali, con il Sassuolo la trattativa vive una fase di stallo. Così la Roma inizia a guardare avanti e l’alternativa di lusso potrebbe essere Saul Niguez, centrocampista che nell’ultima stagione ha giocato in prestito con la maglia del Chelsea, ma è di proprietà dell’Atletico Madrid.

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Marco Conterio sul suo profilo Twitter, la Roma avrebbe avviato i contatti proprio per il centrocampista spagnolo che potrebbe non fare più parte dei piani del ‘Cholo’ Simeone. Dopo le ultime stagioni deludenti, la capitale potrebbe essere il posto giusto per rilanciarsi. Il suo valore al momento si aggirerebbe intorno ai 25-30 milioni di euro, un costo non proprio basso ma che assicurerebbe a Mourinho un centrocampista di grande qualità ed esperienza a livello europeo.