Calciomercato Roma, “giallo” Frattesi: Carnevali svela tutto

La sempre più probabile cessione di Scamacca, ormai sempre più vicino al trasferimento in Premier League, potrebbe aver rimescolato in maniera importante le carte in tavola. In questi giorni Pinto ha avuto dei contatti con l’entourage di Frattesi per continuare a tenere vivo il dialogo per la mezzala, ma non si sarebbe ancora riaffacciato dalle parti del Sassuolo con una proposta concreta: staremo a vedere se ci saranno sviluppi a riguardo.