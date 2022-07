Calciomercato Roma, ultim’ora Dybala: accordo imminente

Calciomercato Roma, ultim’ora Dybala: l’accordo con la Joya è sempre più vicino. Fumata bianca a un passo: i dettagli.

La lunga rincorsa della Roma per Paulo Dybala sta per dare i suoi frutti. Dopo i contatti esplorativi dei giorni scorsi, i giallorossi sono usciti allo scoperto, compiendo passi da gigante per la definizione della trattativa legata al trasferimento della Joya nella Capitale.

I capitolini hanno messo sul piatto un triennale da circa 6 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Un’offerta che ha fatto letteralmente fatto saltare il banco: il blitz di Pinto è servito per sistemare gli ultimi dettagli, ma la strada per l’acquisto dell’argentino è letteralmente spianata.

Calciomercato Roma, accordo imminente per Dybala

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, il count-down per l’acquisto del numero 10 argentino è partito, ed ogni istante potrebbe essere quello buono per la fumata bianca definitiva. Il grosso è stato fatto, le parti si sono sensibilmente avvicinate: l’accordo è ormai imminente, per la felicità di quel José Mourinho che ha contribuito in maniera determinante a tessere la tela per il fuoriclasse argentino, il cui approdo nella Capitale è ormai dietro l’angolo. La Roma ha scelto Dybala, e Dybala è vicinissimo a dire sì la Roma: ultimi dettagli, e il “matrimonio” tanto atteso sarà suggellato. Per buona pace del Napoli e dell’Inter, che in tempi e in modi diversi hanno provato a tastare il terreno: il dietrofront dell’Inter, che ha deciso di virare su Romelu Lukaku, ha rappresentato il turning point del quale la Roma aveva bisogno per lanciare il suo assalto cinico, spietato, letale, vincente: “joyoso”.