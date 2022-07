Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: triennale per Dybala | Tutte le cifre

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: le cifre dell’offerta formulata a Paulo Dybala. I giallorossi si aspettano una risposta definitiva a stretto giro di posta.

La Roma ha gettato la maschera per Paulo Dybala, ed ha messo la Joya definitivamente in cima nella lista dei suoi obiettivi. Dopo l’abile lavoro di “tessitura” dei giorni scorsi, nei quali anche Mourinho ha ricoperto un ruolo tutt’altro che ininfluente, i giallorossi sono passati alla fase “operativa”, formulando ufficialmente la propria offerta all’attaccante argentino.

In occasione di uno degli ultimi blitz di Tiago Pinto, il general manager dei capitolini – stando a quanto riferito da Sky – avrebbe proposto all’entourage dell’attaccante argentino un triennale a 6 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Offerta che potrebbe far saltare il banco, anche perché ora come ora le ipotesi Napoli ed Inter sembrano essere più lontane.

Calciomercato Roma, stretta finale per Dybala: le cifre sul piatto

Triennale da 6 milioni netti: prendere o lasciare. La Roma si aspetta una risposta definitiva da Dybala a stretto giro di posta, già nel corso delle prossime ore. La sensazione è che stiano maturando tutte le condizioni per il super colpo, anche se al momento manca ancora la fumata bianca. L’intesa definitiva non c’è, ma la Roma sente di aver fatto tutto il possibile per mettersi in pole position, e tirare la volata nella corsa al fuoriclasse argentino che, di ritorno dalla vacanze, si sta allenando in quel di Torino, per farsi trovare pronto nel momento in cui dovrà dire “sì” alla sua prossima squadra. Il suo approdo nella Capitale è sempre più vicino: ore roventi, dunque, la Roma non scherza più. Mirino su Dybala: ore caldissime, la svolta è ormai dietro l’angolo.