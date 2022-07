Roma-Sporting, sorpresa Dybala nel secondo tempo

Roma, ecco Paulo Dybala. Spunta l’immagine che cancella ogni dubbio. Ecco cosa è successo.

Dopo l’esaltazione e la gioia delle scorse ore, in tardo pomeriggio si era diffuso un sentimento di leggera preoccupazione in seguito alla notizia legata al mancato raggiungimento della squadra allo stadio di Faro da parte di Paulo. L’indiscrezione, alla quale si sono aggiunte le notizie legate alla necessità di limare alcuni dettagli contrattuali, aveva poi destato ulteriore perplessità.

A corroborare quest’ultima, principalmente, il fatto che non sia arrivato quest’oggi l’atteso annuncio circa l’ingaggio ufficiale da parte de “La Joya”, arrivato in Portogallo direttamente da Torino con un volo privato dei Friedkin e al termine di una trattativa evolutasi soprattutto nelle tarde ore di domenica sera.

Roma, ecco Paulo Dybala: le immagini fugano ogni dubbio

Da questo punto di vista, però, la gara in Portogallo contro lo Sporting è stata ricca di dettagli ed eventi, diversi dei quali hanno dispensato non poche informazioni relative allo scenario Dybala e non solo. Ve lo abbiamo raccontato in questi minuti, evidenziando aspetti che sottintendono il grande agonismo messo in campo già da parte dei giallorossi. Al netto di risse e perplessità su scelte arbitrali, i primi minuti dell’amichevole di stasera ci avevano però restituito un importante novità ufficiale legata proprio all’acquisto di Dybala.

Proprio su tale fronte, poi, è arrivata l’immagine che ha finalmente rasserenato i tifosi e contribuito a riacuire la gioia per quella che si appresta ad essere una delle mosse più importanti da parte della Roma in questa era targata Friedkin-Pinto e Mourinho. Paulo ha infatti raggiunto la squadra allo stadio ed è stato inquadrato con una maglia giallorossa, la stessa indossata nella fotografia scattata quest’oggi a pranzo, mentre assisteva alla partita dalla tribuna.