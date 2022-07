Calciomercato Roma, Wijnaldum e l’apertura del Psg: rivelazione in diretta

Calciomercato Roma, rivelazione in diretta su Wijnaldum: il centrocampista del Psg sempre più nel mirino dei giallorossi.

L’acquisto di Paulo Dybala potrebbe aver segnato un turning point di indicibile importanza nella dimensione “europea” che la Roma si è prefissata di raggiungere, anche e soprattutto sul mercato. Del resto, non è affatto un caso che una delle carte più importanti che i giallorossi si sono giocati per convincere la “Joya” è stato proprio quel Mourinho che ha avuto un ruolo tutt’altro che ininfluente.

Con la situazione legata a Frattesi che non si sblocca, Tiago Pinto ha cominciato a sondare in maniera sempre più insistenza Wijnaldum, alla cui cessione il Psg non si opporrebbe affatto. Il centrocampista ex Liverpool desidera rimettersi in gioco, dopo aver vissuto una stagione assolutamente opaca all’ombra della Tour Eiffel, ed avrebbe ordinato al suo entourage di tastare il terreno, per capire quale scenario intrigante possa materializzarsi a stretto giro di posta.

Calciomercato, Wijnaldum-Roma: le ultimissime

L’agente FIFA Alessandro Canovi alla PLAY TV di calciomercato.it ha fatto il punto della situazione, esternando il suo punto di vista in merito all’affare Wijnaldum, su cui la Roma vigila con sempre più insistenza: “Chiaramente Wijnaldum è un ottimo giocatore, che la Roma farebbe molto bene a prendere. Nel caso in cui non dovesse ricevere altre offerte, il PSG potrebbe entrare nell’ordine di idee di contribuire allo stipendio. L’ingaggio dei giocatori del Psg è comunque molto alto: non si tratta di operazioni dalla facile sistemazione.”

Staremo a vedere se e in che modo la Roma deciderà di affondare il colpo, con l’acquisto di Wijnaldum che sarebbe fortemente caldeggiato da Mourinho, alla ricerca di un profilo di spessore in mezzo al campo in grado di fare la differenza sin nell’immediato.