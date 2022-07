Calciomercato Roma, bianconeri avvisati | All in del Milan

Calciomercato Roma, doppio interesse per il giocatore di Mourinho. Valutazione già fatta, di seguito i dettagli.

Da domenica scorsa, ovviamente, non si fa che parlare di Paulo Dybala. Il nome dell’argentino ex Juventus, in realtà, sta distraendo il mondo giallorosso da non poco tempo e, in particolar modo, da quando le prime dichiarazioni di Francesco Totti iniziarono a infiammare la piazza, contribuendo a far maturare la consapevolezza che lo scenario, per quanto difficile, fosse da considerarsi tutt’altro che utopistico.

L’evoluzione di una storia affascinante quanto ricca di colpi di scena la conosciamo poi più o meno tutti, così come universalmente noto è stato il lieto fine annunciato ufficialmente nella giornata di ieri ma per il quale erano state gettate le basi già nella notte di domenica, dopo il summit decisivo tra Tiago Pinto e l’entourage del giocatore, nonché con lo stesso. In attesa di comprendere quelle che potranno essere le decisioni tattiche del mister, le mosse della società e le valutazioni su uno scenario Zaniolo ad oggi di certo non meno interessante di quello Dybala, giungono novità di non poco conto anche per discorsi relativi ad altri reparti.

Calciomercato Roma, 20 milioni per Ibanez

Parallelamente alla consapevolezza della necessità di continuare ad operare in entrata, soprattutto nelle retrovie e nella zona mediana di campo, non deve passare inosservata l’esigenza di continuare a portare avanti un programma epurativo finalizzato allo sfoltimento della rosa catalizzato già a giugno 2021 e destinato a proseguire anche in queste settimane.

Al netto di uscite orientate a cancellare dal libro paga dei Friedkin i nomi di giocatori non più funzionali, non sono da escludersi uscite di profili che si siano ritagliati il proprio spazio con Mou nel corso dell’ultimo anno. Rispetto al passato, però, questa scelta rappresenta una modalità per poter rinforzare ulteriormente lo scacchiere, cercando di monetizzare dalle possibili sortite e ben investire le entrate economiche conseguenti in nuovi giocatori. Particolare interesse, come raccontatovi, sta destando il reparto arretrato, laddove si potrebbe assistere all’uscita di Roger Ibanez.

Ancora giovane e dagli ampi margini di crescita, il brasiliano ha fin qui sciorinato qualità ma anche non pochi limiti. L’edizione odierna de “Il Messaggero” ha evidenziato come sull’ex Atalanta ci siano Milan e Newcastle, alle quali la Roma ha già comunicato il prezzo fatto per il classe ’98: almeno 20 milioni. I bianconeri d’oltremanica l’avevano monitorato già ad aprile, quando Sven Botman figurava ad un passo proprio dalla squadra di Pioli.