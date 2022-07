Calciomercato, Wijnaldum-Roma da batticuore: Pinto cala il jolly

Calciomercato Roma, entra nel vivo l’operazione Wijnaldum: il prescelto per il centrocampo giallorosso è il colosso del Psg.

“Veni, vidi,vici”: riesumando il mantra cesariano, la Roma sta agendo a fari spenti ma con tempismo letale in una sessione estiva di calciomercato nella quale Tiago Pinto è già riuscito a mettere a segno colpi importanti con i quali elevare il tasso tecnico della rosa a disposizione dello Special One.

Dopo essersi assicurati sia Matic che Dybala – due calciatori abituati a calcare palcoscenici di un certo tipo – la Roma ha puntato il mirino su Georginio Wijnaldum, individuato come il rinforzo ideale per mezzo del quale consegnare a Mou un calciatore fisico, tecnico, dinamico e tremendamente incisivo nelle due fasi. Un calciatore totale, per una squadra che vuole diventare sempre più internazionale. Il gradimento del diretto interessato c’è, al punto che Mou avrebbe avuto dei contatti telefonici con lo stesso Wijnaldum, riproponendo il (felice) leitmotiv che ha portato alla positiva conclusione della telenovela Dybala.

Calciomercato Roma, intrigo Wijnaldum: le condizioni giallorosse

Il punto, semmai, sarà convincere il Psg a “scendere” a più miti richieste. Come riferito da “Il Corriere dello Sport”, già da domani si comincerà ad entrare nel vivo della trattativa, con la Roma che, dal canto suo, può mettere le mani sull’ex Liverpool solo alle sue condizioni. Con Schouten e Frattesi sempre più lontani, il fatto che la Roma stia sondando con molta attenzione la pista Wijnaldum, è prova tangibile del fatto che i capitolini – pur consci delle difficoltà da incontrare – sentono che la missione non è affatto impossibile. I rapporti Roma-Psg sono ottimi, e questo potrebbe incidere in maniera decisiva sull’eventuale fumata bianca; i parigini, però, dovrebbero partecipare al pagamento di metà ingaggio, anche perché Wijnaldum percepisce più di 8 milioni di euro a stagione. Inoltre, non è un mistero come i capitolini preferiscano imbastire l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, anziché puntare su un obbligo.