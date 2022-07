Calciomercato Roma, Wijnaldum non è l’unico: doppia opzione in Serie A

Calciomercato Roma, Wijnaldum non è l’unico profilo attenzionato da Tiago Pinto per il centrocampo: c’è la doppia opzione.

Fase di attesa in casa Roma. Solo apparente, sia chiaro: Tiago Pinto ci ha ormai abituati ad agire a fari spenti, sfruttando il momento propizio per chiudere operazioni che fino a poco tempo prima sembravano sul punto di essere chiuse.

E così, mentre porta avanti i discorsi per Georginio Wijnaldum – per acquistare il quale sarà comunque necessaria una sapiente opera di mediazione, con il Psg che ora come ora non sembra essere aperto a sconti lusinghieri – il general manager dei capitolini non perde di vista anche altri obiettivi. E così, secondo quanto riferito sia dal Messaggero sia da “La Gazzetta dello Sport”, non vanno esclusi a priori eventuali “ritorni di fiamma” per rivitalizzare piste in Serie A mai accantonate del tutto.

Calciomercato Roma, Wijnaldum e il piano B: Frattesi e Schouten sullo sfondo

Nel caso in cui effettivamente il blitz per l’olandese del Psg non dovesse sortire gli effetti sperati, ecco che potrebbero palesarsi le condizioni propizie per un nuovo assalto a Davide Frattesi, con il quale un accordo di massima è stato da tempo raggiunto. Il problema, semmai, resta quello di convincere il Sassuolo a privarsi di un nuovo gioiello, visto che i neroverdi hanno definito la cessione di Gianluca Scamacca in Premier League, e non hanno alcuna necessità di vendere. Sullo sfondo resta anche la pista Schouten, a cui il Bologna vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2024: qualora i felsinei dovessero ricevere, però, un’offerta convincente (nell’ordine dei 10-12 milioni di euro), ecco che lo scenario potrebbe clamorosamente cambiare da un momento all’altro.