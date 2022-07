Calciomercato Roma, c’è già l’accordo: addio più vicino

La Roma dopo i colpi in entrata lavora anche sulle possibili cessioni: c’è già l’accordo col giocatore. L’addio è più vicino

Il calciomercato della Roma si è infiammato attorno al profilo di Paulo Dybala. L’arrivo in giallorosso dell’argentino ha aumentato l’entusiasmo dei tifosi giallorossi, che già dalla conquista della Conference League era alle stelle. Dopo i quattro nuovi arrivi tra le fila capitoline, la Roma adesso deve lavorare seriamente sulle uscite dei cosiddetti esuberi.

Al momento sono ancora tanti i giocatori rimasti in rosa ma che difficilmente verranno utilizzati con continuità da Mourinho. Uno di questi è Carles Perez, che con l’arrivo di un big come Dybala vede le proprie possibilità di utilizzo in stagione diminuire ulteriormente. Lo spagnolo però sarebbe pronto a salutare la capitale, con l’accordo che già sarebbe stato trovato.

Calciomercato Roma, Carles Perez verso il Celta Vigo: accordo col giocatore, manca quello col club

La Roma si prepara a vendere. Dopo aver messo a segno colpi importanti per rinforzare la rosa di Mourinho in vista dell’inizio della nuova stagione, la società giallorossa adesso lavora per far uscire alcuni giocatori non considerati fondamentali dal tecnico portoghese. Tra i calciatori in partenza sembrerebbe esserci anche Carles Perez.

Lo spagnolo con l’arrivo di Dybala faticherà ancora di più a ritagliarsi spazio, così potrebbe fare le valigie e aiutare a sfoltire la rosa. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, il calciatore spagnolo avrebbe già un accordo di massima con il Celta Vigo. Il club spagnolo però ancora non avrebbe presentato un’offerta ufficiale sulla scrivania della Roma. Dunque i giallorossi attendono la proposta del club spagnolo, mentre Carles Perez si prepara a fare le valigie, probabilmente in prestito.