Calciomercato Roma, non c’è solo la Juventus: grande ritorno

Calciomercato Roma, contatti avviati per il grande ritorno. Resta in Serie A per approdare al club che gli ha permesso di muovere i primi passi in questo mondo.

Tanti i discorsi attualmente tenuti aperti dal club giallorosso, sia in entrata che in uscita. Tiago Pinto sa bene di dover continuare a lavorare su plurimi aspetti, al fine di accontentare un Mourinho di certo sereno ma attualmente consapevole di necessitare di ulteriori migliorie per poter competere con maggior vigore in campionato.

Un po’come accaduto con Dybala, attualmente la piazza giallorossa tutta è tremendamente attirata dalle voci legate al futuro di Georginio Wijnaldum che tra scatti social enigmatici e risposte al cellulare alle chiamate di Mourinho sta catalizzando attenzioni e diffondendo la consapevolezza che anche quest’altro colpo, inizialmente considerato troppo difficile, possa prendere forma.

Calciomercato Roma, contatti avviati per Cristante

Resta una trattativa difficile ma che a Trigoria cercheranno di mantenere viva per poi provare a giungere ad una fumata bianca vera e propria. Frattanto, come più volte evidenziato, nel quartier generale giallorosso si sta continuando a lavorare anche sul fronte delle uscite, da sempre attentamente attenzionato dagli addetti ai lavori.

In attesa di aggiornamenti su questioni quali quella di Diawara o Kluivert, l’esperto di mercato, Enrico Camelio, ha evidenziato come si possa assistere ad un addio di quello che è considerabile a tutti gli effetti un titolare. Chiare le sue parole a Radio Radio, ai microfoni della quale ha sottolineato come il Milan abbia chiesto Bryan Cristante alla Roma. Proprio in rossonero l’inamovibile Bryan ha iniziato a muovere i primissimi passi in questo mondo, all’interno del quale ha però toccato punti molto alti soprattutto lontano dal Duomo e in particolar modo a Bergamo prima e nella Capitale poi.

Soprattutto in passato si è parlato di trattative di rinnovo coinvolgente anche l’amico e collega Mancini. Gianluca ha rinnovato circa due settimane fa mentre la fumata bianca per Bryan non è ancora giunta. Chissà che questo non possa essere un segnale di un futuro non più giallorosso, alla luce anche degli interessi juventini di cui dettovi in questi giorni.