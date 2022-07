Calciomercato Roma, l’annuncio sul vice-Abraham: “Completerà l’attacco”

Calciomercato Roma, è giunto in queste ore l’importante annuncio da parte dell’ex giallorosso che svela i piani futuri di Tiago Pinto e colleghi.

La piazza giallorossa tutta è reduce dalla pomposa e potenzialmente storica presentazione di Paulo Dybala, divenuta ennesima dimostrazione della calorosità e di un affetto che forse solo una città come Roma riesce a regalare. Le ore 21.21 del 26 luglio, come scritto dallo stesso giocatore, hanno rappresentato un momento di emozione unica, chiosante degnamente una settimana ricca di sentimenti e colpi di scena che hanno alla fine permesso a Tiago Pinto di concretizzare uno degli affare più importanti dell’ultima decade giallorossa.

Lo spessore e l’importanza del club, prima che della squadra, sta emergendo poi da tutta una serie di scelte cui abbiamo già assistito nel corso di questi primissimi anni dei Friedkin all’ombra del Colosseo, contraddistinti non solo da una vittoria che era divenuta tabù e utopia durante la passata gestione americana ma anche da un modo di fare silente e concreto, nonché chiaramente sottintendente un anelito al voler crescere e fare sempre meglio.

Calciomercato Roma, Wijnaldum e non solo: l’annuncio che infiamma i tifosi

Non è un caso, dunque, se a pochi giorni dallo storico annuncio di Paulo Dybala, la piazza romana tutta sia ora in fermento per quelle che sembrerebbero poter essere le prossime mosse degli addetti ai lavori. Questi ultimi devono da un lato iniziare a condurre un lavoro in uscita che merita comunque di essere approfondito, senza però per questo perdere di vista gli ultimi dettagli finalizzati alla definizione di uno scacchiere desideroso di rinforzarsi ancor di più.

Particolare attenzione, in quest’ottica, meritano dunque le parole dell’ex 15 giallorosso, Roberto Scarnecchia, intervenuto ai microfoni di Retesport e distintosi per l’aver toccato plurime e calde tematiche attualmente all’ordine del giorno del mondo Roma. Di seguito gli estratti più significativi.

“La presentazione di Dybala è stato un evento straordinario. Solo i tifosi della Roma possono distinguersi per manifestazioni di tale portata. L’obiettivo è quello di costruire una rosa che lotti su tutti e tre i fronti e di certo gli eventuali approdi di Bailly e Wijnaldum andrebbero a completare la squadra. Inoltre, da quanto mi risulta, fonti certe dicono che il completamento in attacco potrebbe avvenire con l’ingaggio di Andrea Belotti“.