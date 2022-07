Calciomercato Roma, il verdetto è senza appello: addio in Serie A

Calciomercato Roma, la bocciatura non passa inosservata: un’opzione in Serie A sembra essere sempre più credibile.

Il mercato della Roma non è ancora terminato. Il che, di per sé, basterebbe ad aprire scenari importanti, alla luce degli affari che Tiago Pinto è stato fin qui in grado di perfezionare. L’approdo di Dybala nella Capitale funge da ciliegina sulla torta, con i giallorossi che sono sempre più vicini a mettere le mani anche su Georginio Wijnaldum, per il quale vanno però limati gli ultimi dettagli con il Psg.

L’innesto della Joya contribuisce a ridisegnare in maniera tangibile equilibri e gerarchie, dissolvendo quelle flebili certezze che si erano inframmezzate nella scorsa stagione. Il fatto che il GM giallorosso continui a sondare il terreno per un altro acquisto in attacco, è indizio piuttosto tangibile del fatto che l’epurazione lì davanti sarà importante. Carles Perez è il primo indiziato a partire, ma non l’unici. In questo senso, alcune assenze “pesanti” in occasioni dell’ultimo volo diretto ad Israele possono essere recepiti come segnali inequivocabili, preamboli di operazioni che potrebbero concretizzarsi a stretto giro di posta o che aspettano di essere imbastite.

Calciomercato Roma, Shomurodov in uscita: ecco le possibili opzioni

Si prenda a titolo di esempio la situazione legata ad Eldor Shomurodov. L’uzbeko non è affatto incedibile, e nel caso in cui dovesse arrivare dalle parti di Trigoria un’offerta intrigante, l’ex attaccante del Genoa potrebbe ben presto fare le valigie. Spulciando i dati delle squadre di Serie A, sono diverse le compagini che potrebbero anche solo entrare nell’ordine di idee di fare un tentativo per l’attaccante della Roma: tra queste, impossibile non menzionare il Torino, alle prese con la difficile sostituzione di Andrea Belotti, e il Bologna, che aspetta di capire l’evolvere dello scenario che vede Arnautovic protagonista. Ma occhio alle possibile sorprese: Monza e Samp su tutte, con i brianzoli che sono ancora alla ricerca di un punto di riferimento al quale affidare le chiavi del proprio attacco.